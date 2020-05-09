Libya Başbakanı: “Hafter'in saldırıları bize karşılık vermekten başka çare bırakmıyor”

TRABLUS (AA) – Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ülkenin doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in saldırıları karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmasını eleştirerek, "bu saldırılara karşılık vermekten başka çarelerinin olmadığını" söyledi.

Libya Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Serrac, "Savaş suçlusu Hafter'in bu günlerde başkent Trablus'a karşı yürüttüğü delice saldırılar, peş peşe aldığı yenilgiler sonucu ümitsizliğe düştüğünün ve yönetimi ele geçirmek için yürüttüğü kanlı projesinin sonuna yaklaştığının bir işaretidir. Hafter'in işlediği korkunç suçlar, bizi tüm imkanlarımızı kullanarak demir pençeyle karşılık vermekten başka bir çare bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumu, Hafter'in suçları ve destekçileri karşısında sessiz kalmakla eleştiren Serrac, "saldırganın adını koymaktan ve hesaba çekmekten, destekleyenleri durdurmaktan aciz uluslararası toplumun utangaç kınamalarını artık umursamadıklarını" dile getirdi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerin, Mitiga Havalimanı ve başkentin çeşitli bölgelerine 80'den fazla roketle düzenlediği saldırıda 6 sivil hayatını kaybetmiş onlarca sivil yaralanmıştı.