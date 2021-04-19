Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Cezayir heyeti ile ikili ilişkileri görüştü

TRABLUS (AA) – Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, İçişleri Bakanı Kemal Beljud ve beraberindeki heyeti başkent Trablus'ta kabul etti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, görüşmede, Cezayir'in Libya'nın güvenliği ve istikrarındaki rolünü takdir ederek, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini ve çeşitli alanlarda iş birliğini geliştirme arzusunu vurguladı.

Bukadum ise Menfi yönetiminin Temsilciler Meclisinden güvenoyu almasından ötürü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un tebriklerini iletti. Cezayir Dışişleri Bakanı, ülkesinin, Libya'nın güvenliğe kavuşması için her türlü olumlu rolü oynamaya daima hazır olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Bukadum'un Cumhurbaşkanı Tebbun'un ziyaret davetini ilettiği, Menfi'nin de bu daveti memnuniyetle karşıladığı belirtildi.