“Libya çölleri bir macera alanı değildir” – 18 Dakika (19 Aralık 2019)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, AKP’nin yeni Ortadoğu stratejisini ve Libya’ya asker gönderilmesine yönelik kararı

değerlendirdi. 18 DAKİKA’DA, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ile ilgili yaptığı uyarılar ne anlama geliyor? ABD'nin emekli Koramiral Atilla Kıyat'a Montrö Anlaşması'nı delmeyi teklif etmesinin nedeni neydi? Kanal İstanbul neden ABD projesi olarak tanımlanabilir? AKP, iktidarının sonuna mı geliyor? Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devredilmesi nasıl bir tabloya işaret ediyor? AKP'nin Suriye'den sonra Libya'ya yönelmesi nasıl bir sonuç doğuracak? 50 bin Suriyeli'nin daha Türkiye'ye gelecek olması nasıl bir oyunun ürünü? AKP, Ortadoğu'daki yeni stratejisiyle ne planlıyor? Türkiye, Libya iç savaşında taraf olmaya mı çağrılıyor? Davutoğlu, Erdoğan'a yönelik sert sözleriyle ne mesaj verdi? sorularının yanıtı arandı. Tele1'e destek olmak için:

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