Libya, Fas ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 4, Fas'ta 32, Ürdün'de 20 kişi hayatını kaybetti.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha hayatını kaybettiği, 532 kişinin enfekte olduğu, 773 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1440'a, vakaların 98 bin 913'e ve iyileşenlerin 69 bin 763'e çıktığı ifade edildi.

– Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 32 kişi daha hayatını kaybetti, 950 kişi enfekte oldu, 1515 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 272'ye, vaka sayısı 433 bin 29'a, iyileşen hasta sayısı ise 399 bin 575'e çıktı.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, son olarak Kovid-19 nedeniyle 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1802 kişide virüs tespit edildiğini, 2 bin 547 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Böylece ülkede toplam can kaybı 3 bin 778'e, vaka sayısı 289 bin 748'e, iyileşenlerin sayısı 264 bin 61'e yükseldi.

– Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 91 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 206 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Bugüne dek 1495 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 128 bin 563'e yükselirken, 121 bin 182 kişi sağlığına kavuştu.

– Gazze

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasında kentte 542 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiği, toplam pozitif vaka sayısının 39 bin 156'ya çıktığı kaydedildi. Açıklamada, can kaybının 340 olduğu belirtildi.

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