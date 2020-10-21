Libya, Filistin, BAE ve Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 765'e, Filistin'de 498'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 472'ye ve Katar'da 225'e yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişi daha hayatını kaybetti ve 719 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 765'e, vaka sayısının da 51 bin 625'e çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 28 bin 440'a ulaştı.

– Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin topraklarında son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 569 yeni vaka tespit edildiğini, 562 kişinin ise iyileştiğini belirtti.

Keyle, vakalardan 435'inin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, 134'ünün ise Gazze'de tespit edildiğini aktardı.

Filistinli Bakan, son verilerle toplam can kaybının 498, vaka sayısının 60 bin 164 ve iyileşen hasta sayısının ise 52 bin 962 olduğu bilgisini verdi.

– BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi ve 1538 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 472'ye, vaka sayısının da 119 bin 132'ye yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 111 bin 814'e ulaştı.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 266 yeni vaka tespit edildiği, 227 hastanın ise iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 225'e, vaka sayısının da 130 bin 210'a yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 127 bin 93'e ulaştı.