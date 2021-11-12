Libya için kritik gün: Dünya güçleri katılıyor, Türkiye’den düşük seviyeli katılım

Arap Baharı’nın ardından kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Libya’da çözüme ulaşmak için bugün birçok ülke Fransa’da buluşuyor. Libya hükümetini destekleyen ve kritik bir konumda olan Türkiye’den katılımın düşük seviyede olması uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

Sozcu.com.tr

2011’de gerçekleşen Arap Baharı ile Muammer Kaddafi’nin onlarca yıllık yönetiminin sona erdiği Libya’da kaos ve şiddet bitmek bilmiyor… Ülkede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Hafter güçlerinin ülkenin doğusunda yönettiği Libya Ulusal Ordusu karşı karşıya gelirken bugün Fransa’nın başkenti Paris’te birçok ülkenin katılacağı bir dizi görüşme gerçekleşecek.

Rusya’nın desteklediği General Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’na Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da destek verirken Libya hükümetinin arkasında olan Ankara’nın da toplantıya katılması bekleniyor. Fakat Reuters haber ajansı, Türk heyetinin diğer ülkelere göre daha düşük seviyede temsilci gönderdiğini aktardı.

Libya’da 24 Aralık’ta seçim yapılması gündemdeyken Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, bu seçim sürecine zarar vermek isteyenler olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Elbette seçim sürecine zarar vermek ve yoldan çıkarmak isteyenler bekliyor” dedi. Reuters’a konuşan diplomatlar görüşmelerin ardından yapılacak karar metninde bazı yaptırım kararlarının alınabileceğini söyledi.

Yaklaşık 30 ülke ve kurumdan temsilcinin Paris’te bir araya geleceği açıklanırken Reuters, “Paris başta Türkiye ve Rusya’nın üst düzey isimlerinin gelmesini planlamıştı fakat hem Ankara hem de Moskova daha düşük seviyede temsilci gönderdi. Bu durum ülkedeki yabancı güçlerin çıkarılmasını zorlaştırabilir” yorumunu yaptı.

Reuters’a konuşan diplomatlar, “Türkiye’nin, Libya’nın doğusundan yabancı askerler çıkarılmadan harekete geçmesi olası değil” dediğini aktardı.

General Hafter güçleri dün gece yaptıkları açıklamada Fransa’nın talebi üzerine bölgeden 300 “paralı askerin” ülkeden ayrılmayı kabul ettiklerini duyurdu.

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