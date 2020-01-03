Libya nerede? Libya Türkiye’ye ne kadar uzaklıkta?

Libya tezkeresi Türkiye’nin gündeminde. Tezkerenin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek. Peki Libya tezkeresi nedir? Libya nerede?

LİBYA NEREDE?

Libya, Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan bir Mağrip ve Kuzey Afrika ülkesidir. Ülkenin adı olan ‘Libya’, eski Mısırlılar’ın Nil’in batısında yaşayan Berberiler için kullandıkları Lebu sözcüğünden gelmektedir.

LİBYA TÜRKİYE’YE NE KADAR UZAK?

Libya ile Türkiye arasında 4403 kilometrelik bir mesafe bulunuyor.

LİBYA TEZKERESİ NEDİR?

Tezkere, Türk Dil Kurumuna göre “Bir iş için izin verildiğini bildiren resmî kâğıt.” anlamına geliyor. TBMM’de yapılan Libya tezkeresi oylamasında Türk askerinin Libya’ya gönderilmesine izin çıktı.

LİBYA TEZKERESİ RESMİ GAZETEDE

Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin TBMM’de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yayımlandı.

Kararda, Libya’da Şubat 2011’de meydana gelen olayları takip eden süreçte, demokratik kurumların inşa edilmesine yönelik çabaların, artan silahlı çatışmalar nedeniyle akamete uğradığı, ülkede parçalanmış bir yapının ortaya çıktığı anımsatıldı.

Ayrıca, Libya’da ateşkes tesis edilmesi, siyasi bütünlüğün oluşturulması ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulmasının mümkün olmaması üzerine, barış ve istikrarın tesisini teminen Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında ülkedeki tüm tarafların katılımıyla yürütülen ve yaklaşık 1 yıl süren Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda, Libya Siyasi Anlaşması’nın 17 Aralık 2015 tarihinde Fas’ın Suheyrat şehrinde imzalandığı belirtildi.

Libya Siyasi Anlaşması kapsamında oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 (2015) sayılı Kararı uyarınca uluslararası toplum tarafından ülkeyi temsil eden tek ve meşru hükümet olarak tanındığına işaret edilen kararda, “BM Güvenlik Konseyi’nin 2259 (2015) sayılı Kararı; Libya Siyasi Anlaşması’nın uygulanması ile Ulusal Mutabakat Hükümeti dahil söz konusu anlaşmada atıfta bulunulan Libya kuruluşlarının desteklenmesinin yanı sıra üye devletlere anlaşmada yer almayan ve meşruiyet iddiasında bulunan paralel kuruluşlara desteğin ve bunlarla temasın kesilmesi için de çağrıda bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.