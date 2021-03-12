Libya ordusu: Paralı askerler yeniden Sirte'deki mevzilerine döndü

TRABLUS (AA) – Libya ordusu, yeni kurulan Abdulhamid Dibeybe hükümetine güvenoyu oturumu için Sirte kentinin dışına çekilen yabancı paralı askerlerin, eski mevzilerine geri döndüğünü duyurdu.

Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenoyu oturumu öncesinde 4 mil kadar şehrin dışına çekilen Rus güvenlik şirketi Wagner ve Sudanlı Cancavid milisleriyle ilgili bilgi verdi.

Dırah, milis güçleri taşıyan 12 otobüsün Sirte'deki El-Kardabiye Üssü'ne döndüğünün ve El-Calid Karargahı'nda da yeniden konuşlandıklarının tespit edildiğini kaydetti.

Abdulhadi Dırah, milislerin yeniden eski mevzilerine dönmesinin 5+5 Ortak Askeri Komitesinin anlaşmasını ihlal anlamına geldiğini dile getirdi.

Libya ordusu, 2 Mart'ta El-Kardabiye Üssü'nden paralı askerleri taşıyan 8 otobüsün doğuya doğru hareket ettiğinin gözlendiğini belirtmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin kabinesi, Sirte kentinde düzenlenen üç günlük oturumun sonunda, Temsilciler Meclisi'nden 10 Mart'ta 132 kabul, bir çekimser oy ile güvenoyu almıştı.