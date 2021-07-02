Libya Siyasi Diyalog Forumu Üyesi Fellah: “Asker ve çifte vatandaşlığı olanların başkan adaylığı mümkün değil”

NYON (AA) – MÜCAHİT AYDEMİR – İsviçre'de düzenlenen Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) Üyesi Macide el-Fellah, Libya'daki 24 Aralık seçimlerinde, askeri görevden istifa etmeyenlerin veya çifte vatandaşlığı olanların başkan adaylığını kabul etmenin mümkün olmadığını söyledi.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 28 Haziran'dan bu yana İsviçre'nin Nyon kasabasında devam ediyor.

Toplantıda LSDF üyeleri, devlet başkanının doğrudan halk tarafından mı yoksa parlamento tarafından mı seçileceği, başkanın yetkileri, adaylık kriterlerinin neler olacağı ve anayasa referandumuna gidilip gidilmeyeceği gibi konuları tartışıyor.

1 Temmuz'da sona ermesi planlanan oturumlar, üyelerin seçimlerin hukuki altyapısı ve adaylık kriterlerinde uzlaşamaması nedeniyle bir gün daha uzatılmıştı.

Forum kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan LSDF üyesi Macide el-Fellah, üyeler arasında seçimlerin hukuki altyapısına ilişkin 3 seçenek üzerinde müzakerelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu seçenekleri sıralayan Fellah, ilk seçeneğin, anayasa referandumunun yapılmasının ardından 24 Aralık'ta parlamento ve başkanlık seçimlerine gidilmesi olduğunu kaydetti.

Fellah, ikinci seçeneğin, sırasıyla, önce parlamento seçimleri, ardından anayasa referandumu ve bu anayasaya dayalı olarak da devlet başkanlığı seçimlerinin yapılmasını öngördüğünü aktardı.

Aynı zamanda Libya'da Devlet Yüksek Konseyi üyeliği yapan Fellah, üçüncü seçeneğin ise 24 Aralık'ta "kritersiz şekilde" parlamento ve başkanlık seçimlerine gidilmesi olduğunu ifade etti.

– Aday olma şartlarında dikkat çeken "Hafter" detayı

Seçimlerin "kritersiz" gerçekleşmesinin ne anlama geldiğini açıklayan Fellah, "Yani askeri görevden istifa etmeden ve çifte vatandaşlıktan vazgeçmeden aday olmak anlamına geliyor." dedi.

Fellah, söz konusu "kritersiz" üçüncü seçeneğin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in uygun şartları taşımadan seçimlere girmesine imkan taşıdığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Askeri görevden istifa etmeyenlerin veya çifte vatandaşlığı olanların adaylığını kabul etmek mümkün değil. (Bu seçeneği savunanlar) Bağlayıcılığı olmayan başkanlık seçimleri istiyorlar."

– Hafter anayasa referandumunu istemiyor

Libya'da anayasa taslağı referanduma sunulmak üzere beklerken, Halife Hafter, ABD vatandaşlığı nedeniyle devlet başkanlığına aday olamayacağı için bu referanduma itiraz ediyor.

Hafter yanlısı LSDF üyeleri, anayasa taslağına göre çifte vatandaşlığı olanlar ve aktif askeri görevde bulunanlar seçimlere giremediği için, LSDF kapsamında belirlenecek seçimlerin adaylık kriterlerini Hafter'in lehine şekillendirmek istiyor.

Uzlaşı çıkmaması nedeniyle bir gün uzatılan forumda, sunulan seçenekler arasında uzlaşı sağlanması ve 24 Aralık seçimlerine gidilmesinin garanti edilmesi için, 75 forum üyesi arasından 13 kişilik bir Uzlaşı Komitesi kuruldu.

Komitenin müzakereleri sonunda bugün içinde nihai bir karara varılması bekleniyor.

– Libya'da siyasi diyalog süreci

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli LSDF oturumları, 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento ve başkanlık seçimlerinin anayasal temelini görüşmek üzere 28 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kasabasında başlamıştı. ​​​​​​​

LSDF'nin Kasım 2020'de Tunus'taki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık 2021'de seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.