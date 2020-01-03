Türkiye’nin Gündemi’nde Libya Tezkeresi masaya yatırıldı. Evren Özalkuş’un moderatörlüğünde gerçekleşen programda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Siyaset Bilimci Prof. Dr. İlter Turan, Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ve Gazeteci-Yazar Namık Koçak Libya’ya asker gönderme kararını değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Libya stratejisinin geleceği – Türkiye’nin Gündemi Özel (2 Ocak 2020)