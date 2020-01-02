Libya tezkeresi Meclis’i ikiye böldü

TBMM Genel Kurulu, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi görüşmek üzere 14.00’de Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak.

Genel Kurul’da oylanacak Libya tezkeresi öncesi Meclis’te milletvekili bulunan partilerin tutumları da netleşti.

MECLİS İKİYE BÖLÜNDÜ

600 vekilli Meclis, ‘evet’çiler ve ‘hayır’cılar olmak üzere ikiyi bölündü.

EVET BLOĞU: AKP-MHP-SAADET-BBP

Buna göre; 290 vekili bulunan iktidar partisi AKP ile 49 vekili bulunan MHP ve 2 vekili bulunan Saadet Partisi ‘evet’ diyeceğini açıkladı. Meclis’te tek vekille temsil edilen BBP’nin de tezkereye destek vereceği öğrenildi.

HAYIR BLOĞU: CHP-İYİ PARTİ-HDP-DP-TİP

TBMM’de 139 sandalyeye sahip CHP ile 39 milletvekiline sahip İYİ Parti, 62 milletvekiline sahip HDP, 2 milletvekiline sahip TİP ve bir milletvekiline sahip DP’in tezkere için hayır oyunu vereceği bildirildi.

TEZKERE İÇİN SALT ÇOĞUNLUK YETİYOR

Tezkerenin geçmesi için Genel Kurul’daki oylamaya katılanların salt çoğunluğu gerekiyor. Yani oylamaya katılacak kişilerin yarısından bir fazlası “evet” için yeterli olacak.

Tezkerenin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya’ya gidecek unsurları belirleyecek.

İLGİLİ HABER İYİ Parti’den ‘Libya Tezkeresi’ kararı