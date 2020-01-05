Libya Tezkeresi Meclisten Geçti Halk Ne Diyor ?





Libya’ya asker gönderilmesini düzenleyen Cumhurbaşkanlığı tezkeresi CHP, İYİ Parti, HDP, TİB, DP ve SP’nin ret oyuna karşın AKP, MHP ve BBP’nin desteğiyle kabul edildi. Tezkerenin oylamasına 509 milletvekili katılırken, 325 ‘kabul’ ve 184 ‘ret’ oyu çıktı.

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