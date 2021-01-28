Libya, Ürdün ve Irak'ta Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Libya'da 30, Ürdün'de 7, Irak'ta 6 kişi daha hayatını kaybetti, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 30 kişinin yaşamını yitirdiği, 715 yeni vaka tespit edildiği, 887 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Son verilerle vefat sayısının 1832'ye, vaka sayısının 116 bin 779'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısının da 96 bin 293'e ulaştığı aktarıldı.

– Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1058 kişinin enfekte olduğu, 808 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 269'a, vakaların 324 bin 169'a, iyileşenlerin sayısının da 311 bin 888'e yükseldiği ifade edildi.

– Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 6 kişinin daha öldüğü, 943 yeni vaka tespit edildiği, 1933 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 13 bin 24'e, vaka sayısının 617 bin 202'ye, iyileşen hasta sayısının da 588 bin 260'a çıktığı kaydedildi.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 347 yeni vaka tespit edildiği, 163 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 150 bin 280'e, iyileşen kişi sayısının 145 bin 414'e ulaştığı, 248 olan can kaybının ise değişmediği kaydedildi.