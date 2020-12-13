Libya ve Umman'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) – Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Libya'da 1299'a, Umman'da 1471'e yükselirken, Katar'da vaka sayıları arttı.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 21 kişi daha vefat etti, 899 yeni vaka kaydedildi, 1056 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle toplam can kaybının 1299'a, vaka sayısının da 90 bin 779'a çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 60 bin 895'e ulaştı.

– Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişi daha hayatını kaybetti, 571 yeni vaka tespit edildi, 721 hasta ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1471'e, vaka sayısı da 126 bin 240'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 118 bin 48 oldu.

– Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 134 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 143 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle toplam vaka sayısının 140 bin 961, iyileşenlerin sayısının ise 138 bin 490 olduğu belirtilirken, virüs kaynaklı toplam can kaybının 240 olduğu hatırlatıldı.