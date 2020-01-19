Libya zirvesi sürerken ülkenin petrol akışının durduğu iddia edildi

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Alaturka Online
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Reuters’ın Fizan’ın Öfkesi adlı hareketin lideri Beşir el Şeyh’in yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberinde, ülkenin güneyindeki Fizan’da bulunan El Şerare ve El Fil petrol sahalarının kapatıldığını duyurdu.

İki sahanın kapatılması, Libya’dan bütün petrol akışının durdurulması anlamına geliyor.

Resmi bir doğrulama gelmezken Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ise, bu iki sahadaki üretimin kesildiğini açıkladı.

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NOC, Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu’nabağlı güçlerin bu sahalardan petrol pompalayan bir boru hattını kapattığı belirtildi.

Libya’nın güneyindeki iki petrol sahasından günde ortalama 400 bin varil petrol pompalanıyor.

General Hafter yanlısı aşiretler cuma günü petrol zengini ülkede beş limandan ihracatı durdurmuştu.

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