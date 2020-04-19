Libya'da bir güvenlik görevlisi, Hafter milislerinin saldırısında hayatını kaybetti

TRABLUS (AA) – Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin saldırısı sonucu, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.
Sağlık Bakanlığı Basın Sözcüsü Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hafter güçlerinin Trablus'un güneyindeki Bevvabe el-Cibs bölgesine yönelik füzeli saldırısı sonucunda 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 2'si yaralandı." dedi.
Haşimi, ayrıca saldırının gerçekleştiği yerin yakınlarındaki binada yaşayan bir ailenin güvenlik nedeniyle tahliye edildiğini belirtti.
Hafter'in bu saldırısı, Libya'da hükümet güçlerinin, Terhune'yi geri almak için dün başlattığı operasyonun ardından gerçekleşti.