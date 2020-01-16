Libya’da çözümün adresi Türkiye’nin bölgeden çekilmesi mi? – Gün Başlıyor (16 Ocak 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, “Libya’da barışın sağlanması için Türkiye’nin bölgeden çekilmesi mi gerekiyor? Yandaş basının Erdoğan’ın Dehası olarak nitelediği adımlar bölgede krizi hangi aşamaya taşıdı?” sorularını yanıtlıyor. Belediye başkanlarının toplandığı görüşmeleri değerlendiren Ataklı, AKP’nin kaybettiği belediyelerde CHP’li başkanların başarıya giden yoluna değiniyor. Tele1'e destek olmak için:

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