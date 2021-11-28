Libya’da Dibeybe’nin devlet başkanlığına adaylığı iptal edildi

Trablus Temyiz Mahkemesi, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığını iptal etti.

Sozcu.com.tr

Libya’da 24 Aralık’ta düzenlenecek devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için az bir süre kala, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin devlet başkanlığı seçimlerindeki adaylığı iptal edildi.

Trablus Temyiz Mahkemesi, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) eski İçişleri Bakanı Fetih Başağa’nın Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin adaylığına karşı yaptığı itiraz kabul ederek, Seçim Komisyonu’nun Dibeybe’nin adaylığının kabulüne ilişkin kararını iptal etti.

Mahkemenin kararının ardından seçim yarışının dışında kalan Dibeybe, 24 saat içinde temyiz komiteleri nezdinde verilen karara itiraz edebilecek. Dibeybe’nin karara itiraz etmesi halinde 3 gün içinde Temyiz Mahkemesi tarafından nihai karar verilecek ve karara itiraz yolu kapanmış olacak.

Mevcut Başbakan Dibeybe’nin adaylığı, adayların seçim tarihinden en az 3 ay önce görevinden ayrılmasını şart koşan Devlet Başkanlığı Seçimleri Yasası’nın 12. Maddesi nedeniyle iptal edildi.

HAFTER DE ADAY OLMUŞTI

Libya Seçim Komisyonu, geçtiğimiz günlerde Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık için yaptığı adaylık başvurusunu reddetmişti.

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter de geçtiğimiz günlerde devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmak içim Bingazi’deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim etmiş ve işlemlerini tamamlamıştı.