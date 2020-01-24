Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu Gazeteci-Yazar Fahrettin Fidan, Berlin görüşmelerinde altına imza atılan anlaşmanın Hafter’in otoritesini kabul etmesini değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Libya’da hafter’in gücü Berlin görüşmelerinde kabul edildi” – Kulis (24 Ocak 2020)