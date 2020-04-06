Libya'da silahlı bir grubun düzenlediği baskın sonucu Trablus'un suyu kesildi

TRABLUS (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), silahlı bir grubun, ülkenin güneybatısında su kuyularının bulunduğu Eş-Şuveyrif bölgesine baskın düzenlemesinin ardından başkent Trablus'a su verilemediğini açıkladı.

Hükümete bağlı Yapay Nehir Projesi Otoritesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun, su kuyularının bulunduğu Şuveyrif sahasına baskın düzenleyerek buradaki işçileri, tüm vanaları kapatmaya ve kuyuların çalışmasını durdurmaya zorladığı belirtildi.

Silahlı grubun, talepleri karşılanana kadar Trablus'a giden su kanallarını kapalı tutacağı kaydedilen açıklamada, vanaların kapatılmasının ardından Trablus, Beni Velid, Terhune kentleri ve bunlara komşu bölgeler ile batıda yer alan bazı dağlık bölgelere su verilemeyeceği kaydedildi.

Silahlı grubun kime bağlı olduğu ve taleplerine ilişkin bilgi verilmedi.

UMH'ya bağlı Öfke Volkanı Operasyonu ise yaptığı açıklamada, su kuyularının olduğu bölgeye baskın düzenleyen ve vanaları kapatan silahlı grubun ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin talimatlarını yerine getirdiğini aktardı.

Hafter milislerinin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 21 Mart'ta yaptığı açıklamada BM ve Avrupa ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle önerdiği ateşkes teklifini olumlu karşıladıklarını söylemiş ancak Hafter milisleri, saldırılarına devam etmişti.