Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi'nden Berlin Konferansı katılımcılarına yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı

TRABLUS (AA) – Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

Libya'daki paralı askerlerin ülkeyi terk etmesini öngören ateşkes anlaşmasının uygulanması için verilen 90 günlük sürenin dolmasıyla birlikte 5+5 Askeri Komitesi tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Berlin Konferansı'na katılan ülkeler, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması için acilen harekete geçmeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından uygulanan silah ambargosuna uymaya çağrıldı.

Ayrıca açıklamada Komite'nin, Libya'da Cenevre Anlaşması doğrultusunda sürdürülebilir bir ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması için özenle çalışmaya devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Libya ordusunu temsilen Askeri Komite'de bulunan Muhammed Nakasa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anlaşmanın uygulanması ve Sirte-Cufra sahil yolunun en yakın zamanda açılması konusunda iyimser olduğunu dile getirdi.

Nakasa, sahil yolunun, Komite'nin Sirte kentinde düzenleyeceği toplantının akabinde açılacağını, söz konusu toplantının da 2 hafta içinde geçekleşmesini beklediğini kaydetti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak 2020'de düzenlenen konferansa, Türkiye, Almanya, Rusya, İngiltere, Fransa, Mısır, ABD, İtalya, Kongo, Cezayir ile BM, Afrika ve Arap birliklerinden temsilciler katılmıştı. Toplantıda, paralı askerlerin Libya'dan çıkarılması ve silah ambargosunun uygulanması konularında anlaşmaya varılmıştı.

– Libya’daki durum

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı.

Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.