Libya'daki petrol sahalarının kapatılmasının ülkeye maliyeti 4,3 milyar dolar

ANKARA (AA) – Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, ocak ayında petrol limanları ve kuyularını kapatmasının ardından, ülkedeki petrol üretiminin günlük 95 bin varile kadar gerilediği ve bu durumun ülke ekonomisine verdiği zararın 4,3 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Libya'daki petrol ve doğal gazın çıkarılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, petrol üretiminde kesintinin başladığı 17 Ocak'tan 28 Nisan'a kadar geçen sürede yaklaşık 110 milyon varil petrol üretim kaybı yaşandığı ve bu zaman zarfında ülke ekonomisinin yaklaşık 4 milyar 350 milyon dolar zarara uğradığı belirtildi.

Üretim kesintisi nedeniyle ülkenin petrol ithal etmek zorunda kaldığı ve bu durumun bütçe üzerine ek yük getirdiği kaydedilen açıklamada, ilgili taraflara "bütün Libyalıların petrol arzından ve istikrarlı bir ekonomiden faydalanabilmesi için petrol tesislerini yeniden üretime açmaları" çağrısı yapıldı.

– Trablus ve güneydeki kentlerde akaryakıt sıkıntısı

Libya Ulusal Petrol Kurumu ayrıca başkent Trablus ve ülkenin güneyindeki bazı kentlerde akaryakıt sıkıntısı başladığını kaydetti.

Açıklamada, ülkedeki çatışmalar nedeniyle özellikle güney bölgelerine akaryakıt gönderilmesinin zorluğuna işaret edildi.

Uluslarası toplumun Libya konusunun görüşüleceği Berlin Konferansı için toplandığı sırada, konferansın başlamasından sadece bir gün önce 18 Ocak'ta ülkenin doğusundaki Hafter yanlısı silahlı grup ve kabileler Petrol Hilali diye isimlendirilen bölgede petrol üretim tesislerini ve ihracat limanlarını kapattıklarını duyurmuştu.

Geçen yaklaşık üç aylık süre içinde Libya'daki petrol üretimi ve gelirleri giderek düşerken, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede zaman zaman akaryakıt kuyrukları baş göstermişti.