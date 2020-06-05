Libya'dan “Hafter'e destek veren ülkelerden hesap soracağız” açıklaması

TRABLUS (AA) – Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veren ülkelerden hesap sormaya devam edeceklerini söyledi.

Kablavi, basına yaptığı açıklamada, isim belirtmeden Hafter'e destek olan ülkelerden Libya halkına karşı işledikleri suçlar nedeniyle hesap sormaya devam edeceklerini ifade etti.

Sözcü Kablavi, "Bakanlık olarak bazı ülkelere, düşmana verdikleri desteği, yanlış hesaplarını ve kaybettiklerini hatırlatmak isteriz. Bunun hesabını sormaya devam edeceğiz. Halkımız diktatörlüğün geri dönmesini asla kabul etmeyecek." dedi.

Libya ordusunu Hafter milislerine karşı kazandığı zaferlerden dolayı tebrik eden Kablavi, "Başkent Trablus'ta terörizme karşı savaş yalanına artık kimse kanmıyor." ifadesini kullandı.

Kablavi son olarak hükümetin hedefinin tüm ülkede kontrolü sağlamak olduğunu kaydetti.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kablavi, önceki açıklamalarında, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal eden Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Libya katliamındaki rolünü gösteren delilleri açıklayacağız. Hangi ülkelerin Libya'ya silah ambargosunu deldiğini kanıtlarıyla BMGK'ye sunacağız." demişti.

Son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde eden Libya ordusu, son üç günde başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı, Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgeleri ile Trablus ilinin tamamında kontrolü sağladı.

Bugün de Terhune vilayetini Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, yeni hedeflerinin Sirte, Cufra ve güneydeki petrol sahaları olduğunu duyurdu.