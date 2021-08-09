Libyalı emlakçı cinayetinin arkasından karısı ve Afgan şüpheliler çıktı

İstanbul’da emlakçılık yapan Libya uyruklu Yunus Tahir Muhammed El Biseri 2 ay önce öldürüldü. Olayla ilgili adeta iğneyle kuyu kazan polis ekipleri şüphelileri tespit etti. Cinayetle ilgili ikisi Afgan, ikisi İran uyruklu 4 şüpheli ile ölen Libyalı emlakçının karısı Asma Sait Z. gözaltına alındı. Asma Sait Z. ile şüphelilerden birinin bağlantısı olduğu belirtildi.

HABIP ATAM

Polisi harekete geçiren olay, 12 Haziran’da 04.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esenyurt’ta emlakçılık yapan Libya uyruklu Yunus Tahir Muhammed B., kapısına gelen 2 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyince Biseri’nin ölümüyle ilgili olabilecek 2 şüpheli tespit edildi. Ancak yabancı uyruklu oldukları anlaşılan şüphelilerin kimlikleri belirlenemedi.

KARISININ KARTIYLA GİRMİŞLER

Cinayet dedektifleri, araştırmalar kapsamında, Bişeri’inin karısınının da ifadesini aldı. Eşinin ülkesinde miras kavgası sebebiyle kardeşiyle problem yaşadığını, bu sebeple kaçarak Türkiye’ye geldiğini belirten Asma Said Z. katilleri görmediğini dile getirdi.

Polis ekipleri şüphelerini önce Libyalı emlakçının kardeşine yöneltti. Ancak çalışmalar sürerken, Asma Said Z.’nin tavırlarının da şüpheli olması polisin dikkatini çekti. Cinayet dedektifleri, Afgan şüphelilerin otomobille siteye girdiğini belirledi.

2 AFGAN 2 İRANLI

Site görevlileri ile görüşen polis, aracın sitenin güvenlik kartı olmadan içeriye giremeyeceğini bilgisine ulaştı. Yabancı uyruklu iki kişinin kimin kartını kullandığı araştırılınca, polisi hedefe götüren bilgiye ulaşıldı.

Kartı Asma Sait Z.’nin kullandığı belirlendi. Asma Sait Z.’nin yeniden ifadesi alındı. Telefon irtibatları incelendi. Polis bir yandan Libyalı kadını araştırırken bir yandan da Afgan uyruklu olduğu anlaşılan 2 şüphelinin adreslerinin tespiti için çalışma yapıldı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Çalışmaların ardından, cinayeti işledikleri iddia edilen Afgan kökenli A.R. (32) Q.Q.’nun (33) kaldıkları adres belirlendi. Şüphelilerin bağlantılı olduğu İran uyruklu Y.Ç.(35), A.Z.(27) de şüpheli olarak değerlendirildi.

Çalışmaların ardından öldürülen Libyalı emlakçının karısı ve 4 şüpheli de yakalandı. Polis, Afgan uyruklu Q.Q. ile Asma Sait Z.’nin telefon irtibatlarını da ortaya çıkardı.

Asma Sait Z.’nin kocasının kardeşini hedef göstererek şüphe çekmemeye çalıştığı iddia edildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.Z. serbest kalırken öldürülen emlakçının karısı ile 2’si Afgan biri İranlı 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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