Libyalı taraflar, Mısır'daki anayasal istişare toplantılarına devam edecek

İSTANBUL (AA) – Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'ni temsil eden heyetler, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirdikleri anayasal istişare toplantılarını sürdürme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Libyalı taraflar arasında 11 Ekim'de Kahire'de başlayan toplantıların ilk turu gece geç saatlerde sona erdi.

Toplantının kapanış bildirisinde tarafların, mevcut anayasa taslağının referanduma götürülüp götürülemeyeceği konusunu tartıştıkları ve geçiş döneminin sona ermesinin gerekliliği konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

Diyalog konusunda oldukça esnek davranan ve görüşmelere devam etmek isteyen tarafların, anayasal düzenlemelerle ilgili istişarelerde bulunmak üzere Mısır'da ikinci tur toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Pazar günü Mısır'da başlayan istişare toplantılarının açılışında konuşan Mısır İstihbarat Genel Müdürü Abbas Kamil, Libyalı taraflara anlaşmazlıkları bir tarafa bırakma çağrısı yapmıştı.

BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams da toplantıdaki konuşmasında, Libya'da gerçek ve kapsamlı bir anayasanın devletin tam anlamıyla teşekkül etmesi için temel unsur olduğunu belirtmişti.

Kahire'deki anayasal istişare toplantıları öncesinde heyetler, Fas'ın Buznika kentinde 6-10 Eylül'de bir araya gelmişti.

Görüşmelerin kapanış oturumunda ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atanma kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmış ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.