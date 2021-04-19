Libya’nın altında Liberya’nın üstünde

IMF 2021 Nisan Raporu’nda bu yıl enflasyonun çift hanede ve yüzde 10’un üzerinde olacağı öngörülen 12 ülkeye yer verildi. Türkiye yüzde 13.6 ile 9. sırada, Libya’dan daha iyi, Liberya’dan daha kötü çıktı.

BASKILARDAN BESLENİYOR

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “Enflasyonu yüzde 10’un üzerinde olan ve bu yıl da aynı kategoride yer alacakları IMF tarafından öngörülen ülkelere baktığımızda içlerinde tek Avrupa ülkesi biziz. Yüzde 16’yı aşan oranla Türkiye halen IMF’nin yılsonu için öngördüğü enflasyonun 3 puan üzerinde. Demokrasiden uzaklaştıkça, denetimsizlik, kuralsızlık, belirsizlik ve baskılar arttıkça, enflasyon besleniyor” dedi.

Erdoğan Toprak, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

ALT SIRALARDA

“IMF 2021 Nisan Raporu’nda bu yıl enflasyonun çift hanede ve yüzde 10’un üzerinde olacağı öngörülen 12 ülke dikkat çekiyor. Türkiye bu kategoride hem Avrupa ülkelerinden hem de G20 ülkelerinden negatif biçimde ayrışıyor. 2021 yılında enflasyonun yüzde 10’un üzerinde olacağı tahmin edilen ülkelerin büyük bölümü, dünyanın geri kalmış ya da kapalı rejime sahip, özgürlükler, demokrasi, hukuk devleti, bağımsız yargı, özgür medya ve daha pek çok kategoride alt sıralarda yer alan ülkelerdir. Enflasyon, ekonomik eşitsizlik ve adaletsizliğin de somut göstergesi.”

GELİR ADALETSİZLİĞİNİ ZİRVEYE ÇIKARTIYOR

Enflasyonun bir kesimi olağanüstü zenginleştirdiğini söyleyen Erdoğan Toprak, “Geniş kitleleri yoksullaştıran, servet transferini hızlandıran, gelir adaletsizliğini zirveye çıkartan bir ekonomik yara. Enflasyonu yüzde 10’un üzerinde olan ve bu yıl da aynı kategoride yer alacakları IMF tarafından öngörülen ülkelere baktığımızda içlerinde tek Avrupa ülkesi Türkiye” dedi.