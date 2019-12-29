Libya’ya Hisar ve Korkut planı

TBMM, Libya’ya asker gönderme tezkeresini görüşmeye hazırlanıyor. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, “Tezkere 30 Aralık pazartesi TBMM’ye gönderilebilir. 2 Ocak perşembe günü de olağanüstü toplantı yapılabilir” dedi ve AKP’li vekillerin programlarını buna göre ayarlamaları istendi. TBMM normalde 7 Ocak’ta açılacaktı. Türkiye’nin Libya’ya ilk etapta alçak ve orta irtifa Hisar ve Korkut hava savunma sistemleri ile eğitim amaçlı personel göndermesi öngörülüyor.

Trablus’a 10 km uzakta LİBYA’da başkent Trablus’a saldıran darbeci general Halife Hafter’e bağlı milislerin kente 10 kilometre mesafede olduğu öne sürüldü. Hafter’in bir askeri üssü ele geçirdiği iddia edildi.

(Fotoğraf: AA)