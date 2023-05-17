Lice’de öldürülen terörist turuncu kategorideymiş

Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı Kutlu Köyü Reşan mezrası yakınlarında 10 Mayıs günü güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürülen 2 teröristten birinin İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 1 milyon lira para ödüllü Turuncu kategorisinde yer alan Dilgeş kod adlı Serhat Yalçın olduğu belirlendi.

SALDIRI VE KEŞİF HAZIRLIĞI YAPIYORLARMIŞ

Adli Tıp Kurumunca otopsisi yapılan ve kimliği tespit edilen teröristin cenazesi ailesine teslim edilirken, aynı bölgede hava destekli operasyonlar devam ediyor. Kış üslenmesinden çıkan bir grup teröristin güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve eylem keşfi yaptığına dair alınan istihbari bilgiler üzerine Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda bölgeye Roketler adıyla bilinen Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı’na bağlı birlikler ile Jandarma Komando Taburları sevk edilmişti.

ORMANLIK ALANA KAÇTILAR

Teröristlerle çıkan çatışmada 1 terörist silahıyla ölü ele geçirilmiş, ormanlık alana kaçan teröristlere yönelik görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle havadan düzenlenen operasyonda 1 terörist daha Silahlı İnsansız Hava Aracı ile etkisiz hale getirilmişti.

Diyarbakır Valiliği’nce özel güvenlik bölgesi ilan edilerek sivillerin girişine kapatılan Diyarbakır’ın Dicle ile Elazığ’ın Arıcak ve Alacakaya İlçeleri üçgeninde kalan Görese Dağı eteklerindeki Kurşunlu, Kayı, Kırkpınar, Yokuşlu, Kayaş, Arsek bölgelerinde barındığı tespit edilen teröristlerin de etkisiz hale getirilmesine yönelik bölgede başlatılan operasyonlar, hava destekli devam ediyor. Güvenlik güçlerine arazi yapısını ve bölgeyi iyi bilen güvenlik korucuları da destek veriyor.

Bu arada dün Şırnak’ın merkez Bestler-Dereler bölgesinde 3 askeri şehit ettikten sonra ölü ele geçirilen 3 teröristin de cenazeleri otopsi ve kimlik tespiti yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Teröristlerin 5 ayrı renk kategorisinde aranan teröristlerden olabileceği değerlendiriliyor.