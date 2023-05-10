Lice’de şiddetli çatışma: 3 terörist öldürüldü

Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı Kutlu (Bamitne) Köyü kırsalında kış üslenmesinden çıkan bir grup teröristin güvenlik güçlerine yönelik saldırı ve eylem keşfi yaptığına dair alınan istihbari bilgiler üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

SICAK TEMAS SAĞLANDI

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda bölgeye “Roketler” adıyla bilinen Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı’na bağlı birlikler ile Jandarma Komando Taburları sevk edildi. Arazide ilerleyen güvenlik güçleri teröristlerle sıcak temas sağladı.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

“Teslim ol” çağrılarına ateşle karşılık veren teröristlerden 1’i silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Ormanlık alana kaçan teröristler görüş mesafesinin karadan düşük olması nedeniyle havadan takibe alındı. Operasyon bölgesinden çıkmaya çalışan teröristlerin kaçış güzergahları Atak Taarruz Helikopterleriyle ateş altına alındı. Silahlı İnsansız Hava Aracıyla tespit edilen iki terörist daha havadan nokta atışla vurularak etkisiz hale getirildi.

OPERASYON SÜRÜYOR

Kaçmaya çalışan iki teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölgede karadan ve havadan operasyonlar kesintisiz sürüyor. Ölü ele geçirilen teröristlerin cenazeleri kimlik tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Öldürülen teröristler arasında İçişleri Bakanlığı’nın 5 aynı renk kategorisinde aranan üst düzey teröristlerin de olabileceği değerlendiriliyor.

Önceki gün yüksek güvenlikli bölge ilan edilen Diyarbakır’ın Dicle ile Elazığ’ın Arıcak ve Alacakaya İlçeleri arasında kalan Görese Dağı ile Kurşunlu, Kayı, Kırkpınar, Yokuşlu, Kayaş, Arsek bölgelerinde de kış üslenmesinden çıktığı tespit edilen bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi için bölgede arazi yapısını iyi bilen güvenlik korucularının da katılımıyla hava destekli geniş çaplı operasyonlar sürüyor.