Lider dediğin plakasından belli olur

Pek çok araç sahibi, yeni bir otomobil aldığında sistemin otomatik olarak verdiği plaka yerine, kendine özel plaka almayı tercih ediyor. İster siyasetçi ister sıradan vatandaş, kalbinde yatan aslanı aracının plakasına işletmek istiyor.

Parti genel başkanları da hem makam araçları hem de bu araçlardaki özel plakalar ile ön plana çıkıyor. Liderler, araçlarının plakalarında da partilerinin kısaltılmış simgelerinden oluşan harf grubunu tercih ediyor. Siyasi parti liderleri, milletvekilleri ve yöneticilerinin sürdürdüğü bu gelenek aslında eskilere dayanıyor.

Süleyman Demirel’in Adalet Partisi döneminde, birçok vekilin araç plakası 06 AP biçimindeydi. Necmettin Erbakan’ın Milli Selamet Partisi, Refah Partisi, Fazilet Partisi dönemlerinde de bu partilere mensup milletvekilleri, 06 MSP, 06 RP ve 06 FP plakalı araçları tercih ettiler.

Turgut Özal’ın Anavatan Partisi döneminde ise araç plakalarında ANA harf grubu öne çıktı. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller’in Doğru Yol Partisi liderliği dönemlerinde ise bu partilere mensup siyasetçiler, DYP harf grubundan oluşan plakaları araçlarına taktırdı.

Siyaset arenasındaki önemli isimlerden biri olan ve klasik araba tutkusuyla bilinen MHP lideri Devlet Bahçeli’nin araç plakaları da özel… Bahçeli’nin, Mercedes marka makam aracında 06 MHP plakası var. MHP lideri şahsi arabalarında ise isminin baş harfleri olan DB, koyu bir Beşiktaşlı olmasından dolayı BJK, Türkiye Cumhuriyeti’nin simgesi TC’li plakaları kullanıyor. AKP, BBP, CHP, SP milletvekilleri de şahsi araçlarında parti plakalarını kullanmayı tercih ediyor.