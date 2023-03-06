Liderler, aday açıklamak için bir araya geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamaları sonrası yaşanan kriz ve İYİ Parti’nin Altılı Masa’dan kalkması sonrası CHP, SP, Gelecek, DEVA ve DP liderleri bugün aday belirlemek için buluşuyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve DP lideri Gültekin Uysal, SP lideri Temel Karamahmutoğlu ev sahipliğinde bir araya gelecek.

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu konusunda geri adım atılmazsa toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Meral Akşener’in olmadığı masada tek aday CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu…

Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimleri için Altı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak Saadet Partisi binası önünde ilan edilmesi bekleniyor.