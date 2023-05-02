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1 Mayıs 2023
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Liderler anlatıyor

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye’deki seçim ateşi 14 Mayıs’a yaklaşılan her gün daha da alevlenirken SÖZCÜ TV, sandığın nabzını tutmaya devam ediyor.

SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk ve SÖZCÜ Yazarı Deniz Zeyrek’in ‘Başkent Kulisleri’ndeki konukları, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan olacak.

Deneyimli gazeteciler soracak, Gültekin Uysal, “Halil İbrahim sofrasını daha da büyüteceğiz sözleriyle kime, ne mesaj verdi? CHP listelerinden seçime girme kararı sandığa nasıl yansıyacak?” sorularını yanıtlayacak. Cem Uzan da, cumhurbaşkanlığı adaylık başvurusunun neden kabul edilmediğini açıklayacak, anketlerdeki oy oranlarını anlatacak.

Alaturka Online
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