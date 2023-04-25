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24 Nisan 2023
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Liderler cevaplıyor

Alaturka Online
Alaturka Online

Türkiye, 14 Mayıs’taki büyük seçime doğru geri sayımını sürdürüyor. Kalan 19 gün öncesinde SÖZCÜ TV, seçimin nabzını tutmaya devam ediyor. Siyasetin kalbi Ankara’da olup bitenler Başkent Kulisleri’nde ekrana geliyor.

Sinan Oğan

İlk bölümde Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, ikinci bölümde ise Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan konuk oluyor. “4 adaylı yarışta Sinan Oğan’ın şansı ne, kimden oy alıyor, oyları seçim yarışını nasıl etkiler? İktidara gelirse neler yapacak? Devlet Bahçeli’ye neden kırgın, 14 Mayıs’ta sandıkları korumak için planı ne?

Cem Uzan

Cem Uzan neden aday olamadı, seçim yarışında kimi destekleyecek, vaatlerine vatandaş nasıl bakıyor?” Saygı Öztürk ve Deniz Zeyrek’in sunumuyla Başkent Kulisleri bu akşam 20.45’te
SÖZCÜ TV’de.

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