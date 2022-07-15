Liderlerden ’15 Temmuz’ mesajları…

Siyasi partilerin liderleri 15 Temmuz’un yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladılar.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, mesajında, “15 Temmuz 2016’da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak” ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Lideri Akşener, mesajında, “Bağımsızlığına, egemenliğine ve demokrasisine her daim sahip çıkan aziz Türk milletinin, devletini sokaktan topladığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” ifadelerini kullandı.