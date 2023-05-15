Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin memleketlerindeki oy oranları şöyle oldu:
Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 72.81
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.02
- Sinan Oğan: Yüzde 4.75
- AKP: Yüzde 53.57
- CHP: Yüzde 21.40
- MHP: 13.01
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 80.26
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.20
- Sinan Oğan: Yüzde 3.41
- Yeşil Sol: Yüzde 43.53
- CHP: Yüzde 32.19
- AKP: Yüzde 12.45
ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62.55
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25.30
- Sinan Oğan: Yüzde 11.88
- Yeşil Sol: Yüzde 44.33
- AKP: Yüzde 34.90
- İYİ Parti: Yüzde 6.15
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi Kocaeli:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.27
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38.73
- Sinan Oğan: Yüzde 6.63
- AKP: Yüzde 39.51
- CHP: Yüzde 23.95
- İYİ Parti: Yüzde 9.63
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye:
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62.32
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.71
- Sinan Oğan: Yüzde 6.42
- AKP: Yüzde 32.84
- MHP: Yüzde 28.88
- CHP: Yüzde 17.17
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.39
- Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.81
- Sinan Oğan: Yüzde 7.31
- CHP: Yüzde 34.32
- AKP: Yüzde 32.87
- İYİ Parti: Yüzde 14.06