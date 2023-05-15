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14 Mayıs 2023
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Liderlerin memleketinde en çok oyu kim ve hangi parti aldı?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanı adayları ve parti liderlerinin memleketlerindeki oy oranları şöyle oldu:

Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 72.81
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 22.02
  • Sinan Oğan: Yüzde 4.75
  • AKP: Yüzde 53.57
  • CHP: Yüzde 21.40
  • MHP: 13.01

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 80.26
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 16.20
  • Sinan Oğan: Yüzde 3.41
  • Yeşil Sol: Yüzde 43.53
  • CHP: Yüzde 32.19
  • AKP: Yüzde 12.45

ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın memleketi Iğdır:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 62.55
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 25.30
  • Sinan Oğan: Yüzde 11.88
  • Yeşil Sol: Yüzde 44.33
  • AKP: Yüzde 34.90
  • İYİ Parti: Yüzde 6.15

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in memleketi Kocaeli:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 54.27
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 38.73
  • Sinan Oğan: Yüzde 6.63
  • AKP: Yüzde 39.51
  • CHP: Yüzde 23.95
  • İYİ Parti: Yüzde 9.63

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin memleketi Osmaniye:

  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 62.32
  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 30.71
  • Sinan Oğan: Yüzde 6.42
  • AKP: Yüzde 32.84
  • MHP: Yüzde 28.88
  • CHP: Yüzde 17.17

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici memleketi Eskişehir:

  • Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50.39
  • Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41.81
  • Sinan Oğan: Yüzde 7.31
  • CHP: Yüzde 34.32
  • AKP: Yüzde 32.87
  • İYİ Parti: Yüzde 14.06
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