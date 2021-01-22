Liderlik yakışıyor

Müthiş bir maç trafiği yaşıyoruz. Pandemi, futbolu değiştirdi. Antrenman yapmaya bile süre yok. “Futbolcular maç yapmayı sever” derler. Ama vücut sevmez. Yıpranma başlar, yorgunluk hata yaptırır. Koordinasyon bozulur, beklenmedik kırmızı kartlar ortaya çıkar.

Teknik direktörler için zor mesaileri yaşıyoruz. Artık ideal 11 denen kavram, futbolun içinde uzak bir deyim olacak.

Karagümrük, çok adamla kendi sahasında kalınca, ortaya çıkan kalabalık görüntüde, ince işler gerekir.

Aboubakar çok iyi anahtar pas verdi Atiba’ya ama vuruş iyi değildi. Çıkmayan ve kontratak arayan takımlara karşı gol şansını bulmak için çok uğraşmak gerekiyor.

Milan’da 3 sezon forma giyen Borini, yine Genoa ve Milan formalarını terleten Bertolacci, oyun içinde ağırlıklarını hissettirdiler.

Karagümrük, topu Beşiktaş’a verdi. Planı buydu ve 5 şut girişimi ile tehlike oluşturdu.

Aboubakar, maç başından beri gol sinyali veriyordu. N’Koudou’un pasına nefis vurdu.

Mensah, oyun içinde çok iyi işler yapabilme kapasitesine sahip bir oyuncu. Mükemmel gol attı.

Sergen Yalçın’ın oynattığı oyunda, saha içinde, futbolcular keyif alıyor. Tabii maçı izleyen bizler de… Bu sistem devam ederse liderlik alışkanlık yapar.

Larin yine attı. Ama attırana bakın. Türk futbolunun, pırıl pırıl yeni sol kanat savunması Rıdvan Yılmaz.

Beşiktaş, ikinci yarıda temposuyla Karagümrük’ü sahadan silerken Mensah dörtledi. Borini’nin penaltı golü Karagümrük’ü kurtaramayacak dakikada geldi.

Beşiktaş rahat kazandı.