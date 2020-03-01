Lig Kupası’nda kazanan Manchester City oldu!

Carabao Cup (İngiltere Lig Kupası) finalinde Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Wembley’de oynanan mücadeleyi 2-1’lik skorla kazanan Manchester City, üst üste üçüncü, son yedi sezonda ise beşinci kez kupayı müzesine götürdü.

Manchester City’ye galibiyeti getiren golleri, 20. dakikada Sergio Agüero ile 30. dakikada Rodri kaydetti. Aston Villa’nın tek golü ise 41. dakikada Samatta’dan geldi.

Son 7 yılda 5. kez kupayı kazanan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019’un ardından toplamda 7. kez kupayı müzesine götürdü.

Kariyerinde 14 finale çıkan Pep Guardiola, böylece bu maçla birlikte 13. kez bir finalden galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya da imza atmış oldu.