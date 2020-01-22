Lila Gürmen kimdir? Lila Gürmen nereli ve kaç yaşında?

Lila Gürmen, 1966 doğumludur. İlk dizi deneyimini Firar isimli yapım ile gerçekleştiren Lila Gürmen hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Lila Gürmen nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Zemheri dizisinde İclal karakterini, canlandıran Lila Gürmen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Liala Gürmen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

LİLA GÜRMEN KİMDİR?

Lila Gürmen, 19 Şubat 1966 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. 1985 yılından beri yaşantısını Avusturya Viyana’da sürdüren Lila Gürmen, Franz Schubert Konservatuvarı mezunudur. Viyana’da özel olarak Peter Thunhart’tan şan eğitimi aldı. Ayrıca 1996 Hollywood Acting Workshop, “Acting on camera“, L.A. atölyelerinde de bulundu. Fransa ve Viyana’da bir çok tv serisi ve kısa filmde yer alan oyuncu 4 dil bilmektedir.

Türkiye’de ilk dizisi olan İzmir Çetesi’nde Katya adlı bir Rum meyhane sahibesini canlandırdı. Dizide Kadir İnanır’a eşlik etti. Daha sonra Firar ve Karadayı’da yer aldı.

Lila Gürmen şimdilerde, Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Ayça Ayşin Turan, Alperen Duymaz, Hazal Filiz Küçükköse, Hakan Taşkıran ve Eylül Kandemir’in yer aldığı Zemheri dizisinde İclal karakterine hayat vermektedir. Lila Gürmen, 1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Balık burcudur.

Lila Gürmen’in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Zemheri (İclal) (TV Dizisi)

2019 – Hilal, Feza and Other Planets (Profesör Doktor) (Sinema Filmi)

2018 – Ağlama Anne (Nedret) (TV Dizisi)

2018 – Düş Kırgınları (Handan) (Sinema Filmi)

2018 – Lady Winsley (Eylem) (Sinema Filmi)

2018 – Kreuzberg (Lila) (Sinema Filmi)

2017 – Aşk ve Gurur (Şevval) (TV Dizisi)

2016 – Dar Elbise (Sinema Filmi)

2015 – Geçmiş (Fotoğraftaki Kadın) (Sinema Filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Hatice Anne) (TV Dizisi)

2012 – Karadayı (Kerime) (TV Dizisi)

2011 – İzmir Çetesi (Katya) (TV Dizisi)

2011 – Firar (Mahur Hanım) (TV Dizisi)

2009 – SüpüRRR (Samanta) (Sinema Filmi)

1989 – Eine Frau für Alfie (Ümmühan Sinirlioglu) (Sinema Filmi)