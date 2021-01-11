Limak Enerji'nin “Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi” Balıkesir'de devam ediyor

BURSA (AA) – Limak Enerji'nin, fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kağıtların doğaya yeniden kazandırılması amacıyla başlattığı "Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi"nin üçüncü etabı Balıkesir’de hayata geçirildi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Limak Enerji'nin hizmet verdiği 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulmasını hedeflediği projeye, Balıkesir etabıyla devam edildi.

Projenin Balıkesir'deki bölümü için Avşa Adası'nda yapılan dikim çalışmasıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Avşa Tanıtım Platformu yöneticisi Kaan Ayyıldız'ın katıldığı etkinliğe, Avşa Jandarma Komutanlığı, Avşa Acil Yardım Ekibi, Limak Enerji çalışanları ve ada halkı da destek verdi.

Aksoy, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu projeyle 1000 ağacın adaya kazandırılacağını belirterek bölgenin daha yeşil bir hale bürüneceğini bildirdi.

Aytac ise çevreyle dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemine vurgu yaparak doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile kağıt tüketimi nedeniyle doğadan aldıklarını doğaya geri kazandırdıklarına dikkati çeken Aytac, 2021 yılında proje hedefinde yer alan şehrin Balıkesir olduğu ve burada 1000 ağaçlık bir ormanı doğa ile buluşturacakları bilgisini verdi.

– Proje kapsamında 4 bin ağaç doğaya kazandırılacak

Limak Enerji'nin ödüllü Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 bin ağaç ve 200 ton kağıdın doğaya dönüşümü sağlanacak. Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek.

Daha önce yangın tehlikesi geçirmiş veya kurak olan bölgeleri tercih eden şirket, ağaçlandırma projesiyle yeşil alan miktarı bakımından yoksul bölgelerin yeşil alan oranını artırırken, sağlıklı bir kent yaşamına da destek sağlayacak. ​​​​​​​