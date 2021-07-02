Liman yönetimine stilist atandı

Türkiye Denizcilik İşletmelerine bağlı olan ve özelleştirilen limanların yönetimine, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 2016 yılından bu yana birer yönetim kurulu üyesi atanıyor. 11 limana atanan yönetim kurulu üyelerinin son listesi, TBMM KİT Komisyonuna gönderildi.

NEREDE LİYAKAT?

Bu üyelerden 4’ünün AKP eski Milletvekili ya da belediye başkan adayı ve ilçe başkanı, ikisinin Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı, birinin Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanı ve 3’ünün de kamu görevlisi olduğu belirlendi.

Alidaş Alanya Liman İşletmeleri yönetim kurulu üyeliğine ise stilist (moda giysi tasarımcısı) Esma Ataç Beki getirildi. Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Ankara Şube Başkanı da olan Ataç’ın mesleği listede, ‘İş kadını’ olarak yer aldı.

2014 yılına kadar limanların yönetim kuruluna, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü personeli arasından yönetim kurulu üyesi atanıyordu. Limanlar özelleşince yönetim kurulu üyelerinin isimlerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bildirmeye başladı.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM KİT Komisyonu toplantısında da bugün itibarıyla limanlarda görevli yönetim kurulu (YK) üyelerinin isimlerini istedi.

Genel Müdürlük de dün Sertel’e yazılı olarak cevap gönderdi. Sertel listedeki isimlerin hiçbirinin denizcilikle ilgisi olmadığını belirterek “Yandaşlar YK üyesi yapılmış. Bu görevler, özelleştirilen limanlarda Denizcilik İşletmelerinin haklarını koruyup gözetmek için değil, o kişilere ek ücret sağlamak için verilmiş. Nerede kaldı liyakat” dedi.

ATANAN İSİMLERDEN 4’Ü AKP’DE AKTİF GÖREV ALDI

Limanlardaki YK üyeleri şöyle:

– Hopa Limanı: AKP eski Milletvekili Necip Kalkan

– Trabzon Limanı: AKP eski Milletvekili Hüseyin Özbakır

– Sinop Limanı: AKP Güngören Belediye Başkan adayı Haşim Taşkıran

– Rize Limanı: AKP Bakırköy eski İlçe Başkanı Mahmut Gürcan

– Alanya Limanı: İş kadını stilist Esma Ataç Beki

– Marmaris Limanı: Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Aydın

– Ege Limanı: Cbşk Özel Kalem Müdür Yardımcısı Recep Çevik

– Çeşme Limanı: Milli Saraylar İdaresi Başkanı Yasin Yıldız

– Dikili Limanı: Özelleştirme İdaresi Proje Grup Başkanı Mehmet Kara

– Antalya Limanı: Özelleştirme İdaresi Hukuk Müşaviri Mehmet Kılcı

– Giresun Limanı: Hazine-Maliye Bakanlığı Genel Müdür Yrd. Ali Mercan Aydın

İlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yeni atamalar yapıldıİlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı’ndan ‘liyakat’ ve ‘şeffaflık’ vurgusu