Lindsay Lohan – Netflix – “Falling for Christmas” Efe Teksoy Yazdı

LINDSAY LOHAN EŞLİĞİNDE ROMANTİK BİR YILBAŞI KOMEDİSİ “NOEL ÇARPMASI (FALLING FOR CHRISTMAS)”

EĞLENCELİ BİR NOEL KOMEDİSİ

Motion Picture Corporation of America (MPCA), Riviera Films ve Netflix yapımı Noel Çarpması (Falling for Christmas), başrolünü Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan ve Chord Overstreet’in paylaştığı eğlenceli bir yılbaşı filmi. Yönetmenliğini Janeen Damian’ın üstlendiği yapım, Lindsay Lohan’ın üç yıllık bir aradan sonra rol aldığı (ve yapımcı olarak da hizmet verdiği) ilk uzun metrajlı filmi. Noel temalı bu romantik komedide, içine düştüğü kargaşanın ortasında aşkı bulan zengin ve çılgın bir şımarık vârisi izlerken hem eğlenecek hem de Noel ruhunun heyecanını yaşayacaksınız. Kariyerine genç yaşta başlayan Lohan, çocuk yıldız olarak üne kavuştu ve 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood’un aranan isimleri arasına girdi. Daha önce “Jingle Bell Rock” şarkısını Mean Girls filminde de seslendiren aktris, aynı şarkıyı coverlayarak hem ikonik filme bir atıfta bulunuyor, hem de 2006’daki A Prairie Home Companion’dan beri ilk defa bir yapımda şarkı seslendirerek yıllar sonra kuralını bozuyor. Filmde şımarık vâris Sierra Belmont’un başına gelen kaza, aslında hikayenin en önemli kırılma noktasıdır. Bu kaza sonrasında büyük bir değişim gerçekleşir ve adeta bir aydınlanma yaşar. Kaza öncesinde hangi amaca hizmet ettiğini bilmediği bir hayat yaşayan Sierra karakteri, Klasik Dünya Edebiyatı’nın dev kalemi Lev Tolstoy’un romanlarındaki generalleri gibi, sadece amaçlarını biliyormuş gibi davranır. Ancak temeline baktığımızda kaza öncesinde Sierra’nın özgür olmadığını görüyoruz. Özgür birey kavramı, insan ilişkilerinde zekanın rolü ve kaynağı olarak yirminci yüzyıl sosyologlarının, Aydınlanma Felsefecilerinden aldığı en önemli olguların başında gelmektedir. Amerikalı sosyoloji profesörü C. Wright Mills; 1959 tarihli Sosyolojik Tahayyül adlı eserinde, günümüzdeki özgürlük ve akıl probleminin en önemli özelliğinin, problemin yeterince anlaşılmamış olduğunu belirtir. Filmde de Sierra karakterinin, kaza sonrasında (C. Wright Mills’in eserinde bahsettiği gibi) problemini çözerek özgürleştiğini ve kendi kararlarını alarak yaşamına yön verdiğini görüyoruz. 1957 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız filozof ve yazar Albert Camus, felsefe tarihinin en önemli yapıtlarından birisi olarak kabul edilen Sisifos Söyleni’nde; “Hepimiz, eninde sonunda gerçeklerimizin görünüşüne bürünürüz.” der. Camus’den yapılan bu alıntıyla, kaza geçiren Sierra’nın da bir aydınlanma yaşayarak gerçek kişiliğine ve sahici kimliğine kavuştuğunu görmekteyiz. 20. yüzyıl sosyolojisindeki en etkili figürlerden biri olarak kabul edilen Amerikalı sosyolog Talcott Parsons; başyapıtı Toplumsal Sistem (The Social System) adlı eserinde, (kabaca söyleyecek olursak) toplumsal düzenin ortaklaşa kabul edilmiş değerler sayesinde mümkün olduğunu belirtmektedir. Filmde de, yıllarca insanlara kucak açmış ve yardım etmiş olan Jake Russell karakterinin, talihsizlikler yüzünden işlettiği pansiyonu kapatmak zorunda kaldığını görüyoruz. Yardımına ise, Yılbaşı ruhuna sahip yardımsever ve hayırsever insanlar koşmaktadır. Tıpkı Parsons’ın eserinde bahsettiği şekilde, düzeni korumak için kabul edilmiş değerlere kıymet veren insanların, yapması gerektiğini söylediği gibi.

FİLMİN KONUSU

Büyük ve lüks bir otelin şımarık vârisi Sierra Belmont, nişanlısıyla Noel öncesinde kayak yaparken talihsiz bir kaza geçirir. Hafızasını yitiren kadın, kendisini yakışıklı bir kayak pansiyonu sahibi ve kızının bakımında bulur.

Oyuncu kadrosunda; Lindsay Lohan, Chord Overstreet, George YoungJack Wagner, Olivia Perez, Alejandra Flores, Sean Dillingham, William ‘Bus’ Riley, Aliana Lohan, Kate Rachesky, Omar Wilder ve Blythe Howard yer alıyor.

NOEL ÇARPMASI

Çekimleri, ABD‘nin Utah eyaletindeki Salt Lake City ve West Jordan’da gerçekleşti. Severek izleyeceğiniz bu eğlenceli ve romantik Noel komedisi, sizlere yeni yılın ruhunu ve heyecanını hissettirecek Netflix yapımlarından birisi olarak kütüphanedeki yerini alıyor.

EFE TEKSOY

