Linet’in Kim Kardashian kalçası…

Son günlerde moda olan kalça büyütme ameliyatına son olarak Linet başvurdu! Geçtiğimiz günlerde Hadise bu operasyon ile gündeme gelmişti. Sahne kostümleriyle adından söz ettiren Linet, Kim Kardashian kalçasına sahip olmak için adeta servet harcadı.

Bir süredir sahne kostümleriyle adından söz ettiren şarkıcı Linet, kalça operasyonuyla gündemde… Linet, Kim Kardashian poposu olarak adlandırılan estetik operasyonu geçirdi. Konserde giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Linet Kardashian kalçası için ise 30 bin TL harcadı.

Konser veren şarkıcı, giydiği tulum ile tüm vücut hatları belli olan şarkıcı halinden memnun görünüyordu. Sık sık mini ve derin yırtmaç tercihiyle dikkat çeken Linet bu konuyla ilgili ise şunları söyledi: “Sahnede yere rahat basmam lazım. O yüzden yırtmaç ve mini tercih ediyorum. Boynumu da kapatamıyorum, boğuluyormuş gibi hissediyorum. Bu kıyafetlerle mutfağa girip yemek pişirmiyoruz. Böyle pazara da gidilmez. Bunlar şov için”