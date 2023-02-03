Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor’da, sahasında karşılaştığı ve 1-0 mağlup ettiği Başakşehir maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında sahaya ilk 11’de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 45+5. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.
Carole, 23. haftada 6 Şubat Pazartesi günü deplasmanda oynanacak olan Giresunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Lionel Carole cezalı duruma düştü
Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor’da, sahasında karşılaştığı ve 1-0 mağlup ettiği Başakşehir maçında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Başakşehir maçında sahaya ilk 11’de çıkan Lionel Carole, müsabakanın 45+5. dakikasında sarı kart görerek, cezalı duruma düştü.