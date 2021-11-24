Lira hiç bu kadar değersiz olmadı… 24 Kasım 2021 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat





Ekonomide ''Kurtuluş Savaşı'' polemiği… 24 Kasım 2021 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bülteni Öne Çıkan Haberler yayında hemen izle! İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat, samimi ve dürüst habercilik anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanından derlediği haberleri izleyicilerle buluşturup ülkenin nabzını tutmaya devam ediyor. Türkiye'nin lider sabah haber programı İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat FOX'ta! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber

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