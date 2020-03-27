Lise eğitimi için başvurularını tamamlayan öğrenciler eylülde Kanada'ya girebilecek

İSTANBUL (AA) – ISEWorld Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programları Genel Müdürü Gökyar Karşit, "Türkiye'den Kanada'da lise eğitimi almak için başvurularını yapmış lise öğrencileri 2020 Eylül'de Kanada'ya girebilecek ve eğitimlerine devam edebilecek." ifadelerini kullandı.

Karşit, yaptığı yazılı açıklamayla, Kanada'nın uluslararası öğrencilere ilişkin aldığı kararlarlar hakkında bilgi verdi.

Kanada'nın tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 10 gün önce kendi vatandaşları ve oturma belgesi olan yabancılara hariç sınırlarını kapattığını hatırlatan Karşit, şu bilgileri verdi:

"En fazla yabancı öğrenci bulunduran üçüncü ülke konumundaki Kanada'da okuyan 642 bin öğrenci bu karardan en çok etkilenen kesim oldu. Biz de Kanada'da birlikte çalıştığımız uluslararası eğitim kuruluşlarını harekete geçirerek, koronavirüs salgını nedeniyle Kanada hükümetinin uluslararası öğrencilerin ülkeye girişini engelleyen kararının değiştirilmesini sağladık. Bu karar sonrası Türkiye'den Kanada'da lise eğitimi almak için başvurularını yapmış lise öğrencileri 2020 Eylül'de Kanada'ya girebilecek ve eğitimlerine devam edebilecek."

Gökyar Karşit, bu gibi günlerde Türkiye'deki velilerin ve öğrencilerin haklı olarak endişelendiğini belirterek, Kanada'da Toronto Havalimanı ve Ottowa'daki yetkililer ile görüşerek velileri bilgilendirdiklerini bildirdi.

Kanada'da eğitim gören Türk öğrenci ve ailelerini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Gökyar Karşit, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kanada halihazırda seyahat kısıtlaması olmasına rağmen vize işlemlerine devam ediyor ve ettirecek de. Ancak yetkililer işlem sürelerinin mevcut süreye göre daha uzun olacağını ekliyorlar. Kanada'ya bu yıl gidecek ancak sorun yaşayan Türk öğrenciler mevcut acil durum hattımızdan bizimle temasa geçebilir. Kanada'da bulunan ofislerimiz Toronto, Vancouver ve Halifax havalimanlarında kendilerine destek olacak.

Benzer şekilde Türkiye'ye de yabancı öğrenci geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği hedef doğrultusunda 2023 yılına kadar ülke olarak yabancı öğrenci sayısında belirtilen rakamlara ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Karşit, yurt dışında Türkiye'ye eğitim almak için gelmeyi planlayan ve bu doğrultuda bilgi bekleyen öğrencilerimize son gelişmelerin aktarılması gerektiğini kaydetti.