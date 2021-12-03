Lisede Ateş Açan Öğrencinin Anne-Babasına Suçlama 

Michigan eyaletinin Oxford kasabasındaki bir lisede bu hafta 4 öğrenciyi silahlı öldüren gencin anne-babası, kasıtsız adam öldürmekle suçlandı.

Savcılar, saldırganın anne ve babası Jennifer ve James Crumbley’nin her biri için 4 kez kasıtsız adam öldürme suçlaması yöneltti. Salı günkü olayda, Crumbley çiftinin 15 yaşındaki oğlu Ethan, Detroit kentinin 60 km. kuzeyindeki Oxford Lisesi’nde tabancayla ateş açmış, olayda 4 öğrenci hayatını kaybetmişti. Saldırıda 7 öğrenci de yaralanmıştı.

Savcılar, James Crumbley’nin, olaydan 4 gün önce, saldırıda kullanılan tabancayı satın alırken oğlu Ethan’ı da yanında getirdiğini söyledi. Oakland İlçe Savcısı Karen McDonald düzenlediği basın toplantısında, baba James Crumbley’nin, okulda ateş açma olayını duyduğunda silahı kontrol etmek için hemen eve gittiğini ve silahın yerinde olmadığını gördüğünü belirtti. Savcının verdiği bilgiye göre, Crumbley bunun üzerine yetkilileri arayarak, okulda ateş açan kişinin, oğlu olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Okullarda çocukların karıştığı silahlı saldırı vakalarında velilere çok nadiren suçlama yöneltiliyor. Diğer bazı eyaletlerdeki uygulamaların tersine Michigan’da silah sahiplerinin ateşli silahlarını çocuklarının erişemeyeceği bir yerde saklamaları yasal bir zorunluluk değil.

Olayın bu yıl içinde ABD’de en çok ölüme neden olan okul saldırısı olduğunu belirtiliyor. ABD’de zaman zaman okullarda bu tip toplu saldırılar yaşanıyor.

Savcılar, saldırganın, okulda böyle bir eylemin planını daha önceden yaptığına işaret eden bazı çizim ve notlar paylaştı.

McDonald, saldırıdan bir gün önce bir öğretmenin, üzerinde Crumbley’nın kanı ve kalemle çizilmiş bir silah resmi olan bir not bulduğunu aktardı. Yetkililer, okul görevlilerinin, olayın yaşandığı günün sabahında, hem Ethan hem de anne-babasıyla görüşerek, oğullarının davranışlarına dair kaygılarını dile getirdiklerini söylemişti.

McDonald, okul görevlilerinin de sorumluluğu olup olmadığı şeklindeki bir soruyu yanıtlarken, “Bu trajediyi sona erdirme fırsatına sahip her kim varsa bunu yapmalıydı” ifadesini kullandı.