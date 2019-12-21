Liseli genç, kaza kurşunuyla öldü

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Alaturka Online
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Lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş bir süre ders çalıştı.

Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı.

Ancak T.K.’nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan’ın sırtına isabet etti.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti. FOTO: DHA

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FOTO: DHA

Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)

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