Liseli genç, kaza kurşunuyla öldü

Lise öğrencisi Batuhan Demirhan, arkadaşlarını ders çalışmak için evine davet etti. Sabah saatlerinde evde buluşan 4 arkadaş bir süre ders çalıştı.

Daha sonra Batuhan Demirhan, babasına ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ardından tabancayı T.K. adlı liseli aldı.

Ancak T.K.’nin oynadığı tabanca aniden ateş aldı. Çıkan kurşun, Batuhan Demirhan’ın sırtına isabet etti.

DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan genç, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hemen ameliyata alınan Batuhan Demirhan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

T.K. polis tarafından gözaltına alınırken, diğer 2 arkadaş da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.(DHA)