LİSELİ GENÇLER NEDEN YURTDIŞINA GİTMENİN HAYALİNİ KURUYOR?





Destek Olmak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemirdestek — Cüneyt Özdemir, Matematik Köyü'nde gençlerle buluştu. Tarafların avukatlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı, Burhan Kuzu'yla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Bu iddialar neler? TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'deki gençlerin yüzde kaçı işsiz? Bahçeli’den üniversiteye giriş sınavlarında baraj puanlarının düşürülmesi teklifi… Bahçeli'ye göre baraj puanı kaç olmalı? Orman Bakanlığı, Bitcoin olarak yüklü miktarda fidye ödedi iddiası… Detaylar neler? Yunanistan Başbakanı Miçotakis neden özür diledi? Hastane verisi: İki doz BioNTech’li hasta yok; yüzde 95’i aşısız. Fransa, gençlere sanata harcamaları için 300 avro verdi. Gençlerin satın aldıkları şey ne? Geçen Yıl Beyrut'taki Yıkıcı Patlamanın Yerindeki Bir Sanatçının Anıtı Neden Tepkilerle Karşılandı? Loud and Proud'dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir, gündemi yorumlamaya devam ediyor. — Tüm Videolar ► http://bit.ly/cuneytozdemirvideolar Yeni Videoları Kaçırmamak İçin ► http://bit.ly/cuneytozdemiryoutube — Sosyal Medya ► http://instagram.com/cuneytozdemir http://twitter.com/cuneytozdemir — #cuneytozdemir