Listeler 5 dakika geç teslim edildi, 712 sandıkta CHP görevlisi yok

Denizli’de CHP Pamukkale İlçe Örgütü, ilçe seçim kuruluna seçim günü görev alacak sandık kurulu üye listesini 5 dakika geç teslim edince 712 sandıkta görevli bulundurma hakkını kaybetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun hazırladığı seçim takviminde; Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak sandık kurulu görevlisi listelerinin teslimi için son gün 23 Nisan olarak açıklandı.

İki bölgeye ayrılan Pamukkale’de CHP İlçe Başkanı Arda Arpacı listeleri akşam saat 17:05’te seçim kuruluna teslim etti.

‘1. BÖLGE TESLİM ALDI, 2. BÖLGE TUTANAK TUTTU’

438 sandığın yer aldığı birinci bölgede Arpacı’nın başvurusu kabul edildi. Fakat 274 sandığın bulunduğu ikinci bölgede 5 dakika gecikme tutanağa kaydedildi. Daha sonra toplanan ilçe seçim kurulu İYİ Parti, AKP, MHP’li üyeler ve memurların çoğunluk oyu ile listenin işleme konulmaması kararı aldı.

CHP konuyu il seçim kuruluna taşırken, AKP Pamukkale İlçe Teşkilatı birinci bölgede de listelerin gecikmeli teslim edildiğini bu nedenle kabul edilmemesi gerektiğini belirterek itirazda bulundu.

‘CHP SANDIKLARDA YOK’

İtirazları değerlendiren il seçim kurulu listelerin saat 17:00’den sonra teslim edildiğini, sürenin siyasi partileri temsil eden kişilerin herhangi bir özrü nedeniyle uzatılamayacağını, listelerin süresi içinde verilmediğini belirterek CHP’nin itirazını reddetti. CHP bu kez konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na taşıdı. YSK’nın vereceği karar bekleniyor.

İYİ PARTİ: OYLARA BİZ SAHİP ÇIKARIZ

Diğer yandan İYİ Parti Denizli İl Başkanı Özer Tunçtürk CHP’lilere seslenerek; “Unutulmamalıdır ki, ortaklıklar böyle zamanlarda ön plana çıkmaktadır. İYİ Parti olarak sandık görevlilerimiz her sandıkta sadece kendi partimizin oylarına değil aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağımız olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin oylarına da sahip çıkacaklardır. Dayanışma ruhu içinde bu mevcut sistemin bitmesi için birlikte mücadelemiz devam edecektir. Sandıklar boş değildir. Sandıklara sahip çıkmak için İYİ Parti sandık görevlileri sabaha kadar nöbet tutacaktır” ifadelerini kullandı.

AKP: SEÇİM CİDDİYET İŞİDİR

AKP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ilçe seçim kurulu önünde yaptığı açıklamada kendilerinin listeleri 20 Nisan’da teslim ettiklerini belirterek; “Seçim ciddiyet işidir. Ciddiyetle ve hassasiyetle takip edilmesi gerekir. Sandığa sahip çıkma çağrısı yapanlar kendi bölgelerinde, kendi içlerinde bir türlü başarıyı elde edemeyen ve sandığa sahip çıkma çağrısında bulunanlar maalesef orada da sınıfta kaldılar. Geldiğimiz noktada bu ciddiyetin dışına çıkarak, milletin emanetine sahip çıkma noktasında yine sınıfta kaldılar. Dün liderleri nasıl oy kullanamadıysa bugün de böyle bir şeye imza atmış durumdalar” ifadelerini kullandı.