69 F
Los Angeles
9 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemListelerin teslim edilmesinin ardından Şentop’tan açıklama

Listelerin teslim edilmesinin ardından Şentop’tan açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online

28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine katılacak partilerin milletvekili aday listelerini YSK’ya sunmalarının ardından Şentop, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Adaylara başarılar dileyen Şentop, “28’inci Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Temennim odur ki, seçim süreci; sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlansın” dedi.

Gündem
Önceki haber
Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu: Erdoğan kalırsa kuru soğan olacak 100 lira
Sonraki haber
Beşiktaşlı Onur Bulut: Fena değilim ama daha iyi olabilirim
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,435BeğenenlerBeğen
16,199TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,710TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States